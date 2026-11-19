В Тихом океане на островах Кука во время экскурсии по сноркелингу погибла 45-летняя туристка из Австралии. Женщина участвовала в организованном заплыве с морскими черепахами у побережья острова Раротонга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yahoo News со ссылкой на местную полицию, происшествие случилось около 11:00 в понедельник. В начале экскурсии женщине стало плохо на мелководье. Очевидцы рассказали, что ее начали сопровождать обратно к берегу, однако по дороге она потеряла сознание.





"Попытки реанимировать женщину на месте оказались безуспешными", – сообщили в полиции островов Кука.

Позже правоохранители получили медицинское заключение. По словам представителя полиции, обследование выявило несколько возможных медицинских факторов, которые могли повлиять на произошедшее. Также предстоит оценить состояние моря во время экскурсии.

Материалы передали коронеру, который определит необходимость дополнительных исследований с участием патологоанатома. По имеющейся информации, женщина путешествовала вместе с партнером.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии сообщило, что оказывает консульскую помощь семье погибшей и выразило соболезнования близким.

Экскурсия проходила в проливе Аваавароа – природном канале среди рифов у южного побережья Раротонги. Это популярное место для наблюдения за морскими черепахами, куда регулярно организуют туристические заплывы.

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