Иран может атаковать Израиль утром 14 апреля – СМИ

Соединенные Штаты считают, что Иран может атаковать территорию Израиля в ответ на удар по консульству исламской республики в Дамаске рано утром 14 апреля, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Al Jazeera, для атаки могут быть задействованы проиранские силы в Ираке и Сирии.

"Мы глубоко обеспокоены перспективой широкомасштабного нападения на Израиль. Существует высокая вероятность того, что Иран начнет атаку на Израиль рано утром завтра, в воскресенье", – рассказал телеканалу представитель американской администрации.

По его словам, "США будут защищать Израиль и намерены противостоять возможному нападению Ирана".

"Наши дополнительные военные возможности позволяют противостоять любому нападению со стороны Ирана и его прокси", – резюмировал он.

Кроме того, сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировала троих сыновей главы политбюро ХАМАС.



Согласно последним данным, количество погибших при ударах ЦАХАЛ по сектору Газа с 7 октября достигло 33 360.