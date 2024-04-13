Иран может атаковать Израиль утром 14 апреля – СМИ
Фото: pixabay
Соединенные Штаты считают, что Иран может атаковать территорию Израиля в ответ на удар по консульству исламской республики в Дамаске рано утром 14 апреля, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации телеканала Al Jazeera, для атаки могут быть задействованы проиранские силы в Ираке и Сирии.
"Мы глубоко обеспокоены перспективой широкомасштабного нападения на Израиль. Существует высокая вероятность того, что Иран начнет атаку на Израиль рано утром завтра, в воскресенье", – рассказал телеканалу представитель американской администрации.
По его словам, "США будут защищать Израиль и намерены противостоять возможному нападению Ирана".
"Наши дополнительные военные возможности позволяют противостоять любому нападению со стороны Ирана и его прокси", – резюмировал он.
Кроме того, сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировала троих сыновей главы политбюро ХАМАС.
Согласно последним данным, количество погибших при ударах ЦАХАЛ по сектору Газа с 7 октября достигло 33 360.
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