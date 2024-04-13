Воздушное пространство для полетов временно закрыла Иордания
Фото: pixabay
Власти Иордании приняли решение временно закрыть с 21:00 (по времени Астаны) воздушное пространство страны для полетов авиации, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в заявлении Управления гражданской авиации королевства, переданном телеканалом Al Mamlaka.
"Иордания решила временно закрыть свое воздушное пространство для всех прибывающих, вылетающих и транзитных самолетов в свете эскалации рисков для воздухоплавания в регионе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что воздушное пространство королевства будет закрыто на несколько часов.
"О всех последующих изменениях в соответствии с развитием событий будет сообщено дополнительно", – подчеркивается в заявлении.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты считают, что Иран может атаковать территорию Израиля в ответ на удар по консульству исламской республики в Дамаске рано утром 14 апреля.
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