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Воздушное пространство для полетов временно закрыла Иордания

Иордания закрыла воздушное пространство, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 00:36 Фото: pixabay
Власти Иордании приняли решение временно закрыть с 21:00 (по времени Астаны) воздушное пространство страны для полетов авиации, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении Управления гражданской авиации королевства, переданном телеканалом Al Mamlaka.

"Иордания решила временно закрыть свое воздушное пространство для всех прибывающих, вылетающих и транзитных самолетов в свете эскалации рисков для воздухоплавания в регионе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное пространство королевства будет закрыто на несколько часов.

"О всех последующих изменениях в соответствии с развитием событий будет сообщено дополнительно", – подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты считают, что Иран может атаковать территорию Израиля в ответ на удар по консульству исламской республики в Дамаске рано утром 14 апреля.

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