Почти 300 похищенных боевиками школьников освободили в Нигерии

Около 300 школьников, похищенных в Нигерии ранее в этом месяце, были освобождены, сообщает Zakon.kz.

"Похищенные школьники Куриги отпущены невредимыми", – губернатор штата Кадуна Уба Сани.

Сани также поблагодарил президента Нигерии Бола Тинубу, который "работал круглосуточно, чтобы обеспечить безопасное возвращение детей", пишет CNN.

7 марта более 300 учеников были похищены вооруженными бандитами на мотоциклах, которые ворвались в начальную и среднюю школу LEA в деревне Курига, в районе Чикун Кадуны.

Также удалось освободить школьников, похищенных в штате Сокото 9 марта.

