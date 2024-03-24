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Почти 300 похищенных боевиками школьников освободили в Нигерии

тень ребенка и взрослого, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 13:37 Фото: pixabay
Около 300 школьников, похищенных в Нигерии ранее в этом месяце, были освобождены, сообщает Zakon.kz.
"Похищенные школьники Куриги отпущены невредимыми", – губернатор штата Кадуна Уба Сани.

Сани также поблагодарил президента Нигерии Бола Тинубу, который "работал круглосуточно, чтобы обеспечить безопасное возвращение детей", пишет CNN.

7 марта более 300 учеников были похищены вооруженными бандитами на мотоциклах, которые ворвались в начальную и среднюю школу LEA в деревне Курига, в районе Чикун Кадуны.

Также удалось освободить школьников, похищенных в штате Сокото 9 марта.

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