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В Нигерии из-за серии терактов погибли около 20 человек, десятки пострадали

В Нигерии из-за серии терактов погибли 18 человек и 48 получили ранения, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 12:20 Фото: pixabay
Серия взрывов в северо-восточном штате Борно Нигерии унесла жизни по меньшей мере 18 человек, в том числе и детей, еще 48 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Взрывы прогремели на свадебной церемонии, в больнице и на похоронах.

"Первый взрыв прогремел на свадебной церемонии около 15:00 по местному времени в субботу, затем еще один в больнице общего профиля Гвозы и третий – на похоронах", – пишет CNN.

Местные власти считают, что атаку осуществили террористы-смертники.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. Позже стало известно, что в результате вооруженной атаки на Махачкалу и Дербент были убиты более 15 полицейских, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. 24 июня в Минздраве Дагестана сообщили, что число погибших в результате теракта в Дагестане выросло до 20.

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