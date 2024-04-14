Возможность легализации конопли обсуждают в Кыргызстане

Депутат Жогорку Кенеша Динара Ашимова на заседании парламента выдвинула предложение не уничтожать коноплю, а использовать ее в медицинских целях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет daryo.uz, депутат подчеркнула, что идея была предложена гражданами.

Она также привела примеры из Польши и Украины, где выращивание различных сортов каннабиса рядом друг с другом приводит к утрате психоактивных свойств.

"После этого из конопли можно изготавливать лекарства и масла, и на них есть высокий спрос в Европе. Она обратилась к главе Минздрава КР Алымкадыру Бейшеналиеву с просьбой рассмотреть эту инициативу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данном заседании депутаты обсуждают законопроект "Об обращении лекарственных средств". Между тем, в Кыргызстане действует уголовная ответственность за выращивание, сбор и хранение запрещенных растений.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Германия легализовала выращивание, хранение и употребление марихуаны, после Мальты в 2021 году и Люксембурга в 2023 году.