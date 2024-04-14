Известный в Австралии телеведущий умер во время прогулки с собакой
Как пишет британская газета Daily Mail, тело журналиста нашли на пешеходной дороге около реки Барвон. За несколько дней до трагедии он опубликовал фотографии в социальных сетях вместе с маленькими сыновьями.
"Наши сердца разрываются от боли за любящего отца и замечательного друга, которого многим будет не хватать", – говорится в заявлении семьи.
Отмечается, что пока местная полиция не нашла криминальной составляющей.
Газета пишет, что ведущий боролся с давними личными проблемами, включая депрессию. 9 мая ему должно было исполниться 45 лет. У журналиста остались жена и двое детей.
За свою карьеру в качестве репортера он работал на летних Олимпийских играх 2016 и 2020 годов, которые прошли в Рио-де-Жанейро и Токио (Олимпиада состоялась в 2021-м из-за пандемии COVID-19) соответственно. Освещал также один из самых крупных теннисных турниров Australian Open.
Ранее сообщалось, что бывший игрок в американский футбол и актер, ставший всемирно известным после резонансного дела об убийстве его жены и ее любовника, О. Джей Симпсон скончался.