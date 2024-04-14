Известный в Австралии телеведущий умер во время прогулки с собакой

В пригороде австралийского города Джелонг (штат Виктория) обнаружено тело австралийского телеведущего Нейтана Темплтона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет британская газета Daily Mail, тело журналиста нашли на пешеходной дороге около реки Барвон. За несколько дней до трагедии он опубликовал фотографии в социальных сетях вместе с маленькими сыновьями.

"Наши сердца разрываются от боли за любящего отца и замечательного друга, которого многим будет не хватать", – говорится в заявлении семьи.

Отмечается, что пока местная полиция не нашла криминальной составляющей.

Газета пишет, что ведущий боролся с давними личными проблемами, включая депрессию. 9 мая ему должно было исполниться 45 лет. У журналиста остались жена и двое детей.

За свою карьеру в качестве репортера он работал на летних Олимпийских играх 2016 и 2020 годов, которые прошли в Рио-де-Жанейро и Токио (Олимпиада состоялась в 2021-м из-за пандемии COVID-19) соответственно. Освещал также один из самых крупных теннисных турниров Australian Open.

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