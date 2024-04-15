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В двух областях России, граничащих с Казахстаном, ждут паводки

Россия, паводки, граница с Казахстаном, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 14:26 Фото: администрация Оренбургской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля рассказал, где в ближайшие дни ожидают паводки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пескова, специалисты МЧС РФ ждут прихода паводков в Курганскую и Тюменскую области в середине недели. Пресс-секретарь президента РФ заверил, что власти принимают все возможные меры.

"Нужно ждать заключения наших специалистов, прежде всего это специалисты МЧС. По той информации, что они дают, середина этой недели – это как раз момент, когда вода придет в два региона – это Курганская и Тюменская область", – сказал Песков.

В Оренбургской области, по его словам, половодье пошло на спад.

"Медленно, но там уже есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена", – отметил Песков. Он добавил, что, поскольку "вода очень коварная", "принимаются все возможные меры.

Курганская область и Тюменская область граничат с Казахстаном на севере страны.

В Казахстане, тем временем, в восьми регионах страны действует 36 ЧС местного масштаба. Это Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская, Северо-Казахстанская, также Улытауская области.

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