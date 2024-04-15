В восьми регионах Казахстана сохраняется режим ЧС из-за паводков

Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш 15 апреля 2024 года на брифинге в СЦК рассказал о текущей ситуации по паводкам в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным спикера, с начала паводкового периода спасены более 111 тыс. человек. Из них 39 тыс. – дети.

"В пунктах временного размещения находятся 6814 человек, из них 2995 – дети, вернулись домой 11 950 человек. Откачано более 9 млн 50 тыс. кубометров талой воды и проведена укладка 2 млн 200 тыс. шт. мешкотары, а также 1 млн 200 тыс. инертного материала", – проинформировал Ерасыл Сайпаш.

Он отметил, что в спасательных работах задействованы 33 334 человека и 4066 единиц техники.

"На данный час подтопленными остаются 5411 жилых домов, 1607 придворовых территорий и 2035 домов в пяти областях. Отведена вода из 2500 жилых домов и 2157 дворовых территорий. В восьми регионах страны действует 36 ЧС местного масштаба. Это Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская, Северо-Казахстанская, также Улытауская области", – дополнил он.

Представитель МЧС также призвал граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать все меры безопасности в паводковый период и не покидать свои эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.

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Ранее стало известно, что казахстанцам, пострадавшим от паводков, предоставят отсрочку по уплате налогов и платежей.