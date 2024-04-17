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Россия выводит миротворцев из Нагорного Карабаха

Россия выводит миротворцев из Нагорного Карабаха, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 21:23 Фото: freepik
Российских миротворцев начали выводить из Нагорного Карабаха. Эту информацию 17 апреля подтвердил пресс-секретарь президента Российский Федерации Дмитрий Песков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, накануне в азербайджанских СМИ появились кадры, как колонна российской техники проезжает через прилегающие к Карабаху районы Азербайджана.

"Да, это действительно так", – сообщил Дмитрий Песков.

Российский миротворческий контингент находится в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонними соглашениями, которые заключили Азербайджан, Армения и Россия в результате очередного обострения конфликта осенью 2020 года.

Ранее сообщалось, что 19 сентября 2023 Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. 21 сентября сторонам удалось договориться о прекращении огня.

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