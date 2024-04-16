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Редкий эскиз к портрету Уинстона Черчилля впервые выставят на торги

редкий эскиз Черчилля планируют продать на торгах, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 21:07 Фото: picryl
Эскиз к портрету бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который тот невзлюбил так сильно, что полотно было сожжено, впервые выставят на торги 6 июня в аукционном доме Sotheby's, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты The Daily Telegraph, стоимость лота, который долгие годы принадлежал близкой к королевскому дому семье Огилви, оценивается в 800 тыс. евро (996 тыс. долларов). Эскиз был сделан английским художником-экспрессионистом и сюрреалистом Грэхемом Сазерлендом в рамках подготовки парадного портрета тогдашнего премьер-министра. Он был заказан парламентом в качестве подарка к отмечавшемуся в 1954 году 80-летию политика.

Отмечается, что Сазерленд столкнулся с большим сложностями при написании картины – Черчилль постоянно работал и не позировал, как требовалось, он часто пытался контролировать работу художника. Издание добавляет, что это было вызвано тем, что уже очень немолодой Черчилль ревностно относился к своему изображению и хотел, чтобы на потрете он выглядел максимально благородно. Это было сделано в том числе на фоне разговоров о том, что более молодой Энтони Иден (1897-1977) больше подходил на роль лидера правящей Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

Как уточняется, получившийся результат вызвал гнев у политика. Он обвинил художника в недоброжелательности и в том, что на картине он выглядит, как "клинический алкаш". Черчилль не стал вешать полотно в своем рабочем кабинете на Даунинг-стрит, 10, а позже оно было сожжено в поместье Чартвелл в графстве Кент под Лондоном по просьбе жены политика Клементины. Эта сцена показана в девятой серии первого сезона сериала "Корона" (The Crown, 2016-2023).

Эскиз к портрету никогда не выставлялся на торги и лишь трижды демонстрировался на выставках.

Ранее на аукционе в Великобритании продавали вставную челюсть Уинстона Черчилля.

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