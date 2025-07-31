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Мир

Очки Уинстона Черчилля продают за баснословную сумму

очки Уинстона Черчилля продают за баснословную сумму, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 23:34 Фото: paulfrasercollectibles.com
Дилер предметов коллекционирования Paul Fraser Collectibles решил продать очки бывшего-лидера Британии Уинстона Черчилля, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте компании, государственный деятель использовал очки в круглой черепаховой оправе для чтения и носил их во время своего второго срока на посту премьер-министра Великобритании. По словам представителей дилера, они были изготовлены на заказ лично для Черчилля в 1954 году компанией C.W. Dixey & Son и сохранились до наших дней в отличном состоянии.

"Он носил оправы модели 1805 этой компании с их характерной круглой формой и перемычкой в форме замочной скважины. Каждая пара очков была тщательно подогнана под лицо Черчилля и, согласно его пожеланиям, включала в себя различное количество белых точек на кончиках заушников в зависимости от их назначения. Одиночные белые точки на этих очках означают, что Черчилль использовал их для чтения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что очки выставили на продажу с оригинальным футляром и письмом-подтверждением от производителя. Их стоимость составляет 59,9 тыс. фунтов стерлингов (около 42 млн тенге).

Ранее сообщалось, что в Казахстане через аукцион реализовали эксклюзивные часы за 117 млн тенге.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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