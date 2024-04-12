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В Сочи судят блогера-сыроеда в связи со смертью его сына

блогера-сыроеда судят в связи со смертью его сына, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 22:30 Фото: pixabay
В Сочи гособвинитель запросил 8,5 года колонии строгого режима для блогера-сыроеда Максима Лютого. Его обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, 12 апреля в Лазаревском районном суде состоялись прения по делу блогера-сыроеда. Прокурор запросил для Лютого наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей (около 500 тыс. тенге) за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Согласно опубликованной информации, сын обвиняемого был рожден без медицинской помощи и не осматривался врачами. Мальчик не был зарегистрирован родителями в органах ЗАГСа и страдал от дистрофии и пневмонии. Его состояние ухудшилось 8 марта, и родители повезли ребенка в больницу, но медики уже ничем не смогли помочь новорожденному.

Отец ребенка пропагандировал сыроедение и праноедение – насыщение энергией солнца без еды и воды. С февраля по март 2023 года подозреваемый не менее трех раз забирал младенца у матери и сутки не давал ему есть.

Ранее сообщалось, что в Актобе скончался ученик спортивной школы.

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