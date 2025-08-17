На Западе Казахстана осудили мужчину, выдававшего себя за блогера и общественника

В Мугалжарском районе Актюбинской области суд вынес приговор мужчине, представившемуся блогером и общественным деятелем. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает 17 августа издание "Диапазон", по данным следствия, он предлагал землякам "решить вопросы" за денежное вознаграждение: восстановить водительские права, устроить на работу, помочь с документами после тендера. Суммы варьировались от 257 тысяч до 1 миллиона тенге.

Так, владелец продуктового магазина передал ему миллион тенге за обещание урегулировать вопрос с продажей алкоголя после 23:00, а владелец автомойки заплатил 257 тысяч за восстановление водительских прав. 450 тысяч тенге мужчина получил от жителя района, которому обещал трудоустройство в детском саду. Еще один предприниматель отдал миллион тенге в надежде, что блогер поможет с несоответствиями в тендерной документации.

Все потерпевшие обратились в полицию, когда стало ясно, что обещания не выполняются. В суде подсудимый полностью признал вину и до вынесения приговора вернул деньги пострадавшим.

Приговором суда он осужден к трем годам ограничения свободы. Наказание он будет отбывать на свободе, но с установленными ограничениями.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Блогера из Шымкента обвинили в шантаже и вымогательстве.