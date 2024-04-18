Адвокаты по ошибке развели не тех супругов

Адвокаты фирмы Vardags в Лондоне перепутали семейные пары и случайно расторгли брак не тех супругов, сообщает Zakon.kz.

По информации издания The Guardian, семейная пара Уильямс состояли в браке 21 год. В сентябре 2023 года они расстались, но официально не расторгли брак. Супруги обсуждали финансовые условия развода. Однако договориться не успели, потому что стали жертвами невнимательных адвокатов.

Кто-то из сотрудников фирмы при подаче заявления на вынесение окончательного приказа перепутал электронные папки. Вместо досье той семьи, которая должна была развестись, адвокат отправил документы Уильямсов.

Ошибку сотрудники Vardags обнаружили через два дня. Они обратились в суд с просьбой отменить решение и честно признались, что кто-то из них "нажал не на ту кнопку". Однако заявление отклонили. Судья сослался на то, что государственная политика заинтересована в соблюдении определенности, окончательности и сохранении статуса-кво. Глава Vardags Аиша Вардаг назвала судебное решение неправильным.

"Когда до сведения суда доводится ошибка, и все признают, что ошибка была допущена, очевидно, что ее нужно исправить… Получается, что на данный момент наш закон гласит, что вы можете развестись из-за ошибки, допущенной в онлайн-системе. Это просто неправильно, неразумно, несправедливо", – возмутилась Вардаг.

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