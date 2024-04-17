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Пенсионер попал в Книгу рекордов Гиннесса

Напитки, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 04:09 Фото: pixabay
В Австралии пенсионер за 24 часа посетил 120 пабов, установив мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

Дэвиду Кларксону нужно было за 24 часа не просто побывать в пабах, а еще и выпить в каждом из них любой напиток объемом не менее 125 мл. Он позвал с собой знакомых, чтобы они фиксировали его посещения. Пенсионер завел специальный журнал, в котором сотрудники пабов ставили отметки. Кроме того, 15 апреля в первые и последние четыре часа мужчину сопровождал судья Книги рекордов Гиннесса Пит Фэрберн.

В общей сложности за сутки мужчина выпил около 20 л преимущественно безалкогольной жидкости, но внесение в Книгу рекордов отпраздновал кружкой пива.

12 апреля на сайте Книги рекордов Гиннесса стало известно о смерти самых возрастных сиамских близнецов.

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