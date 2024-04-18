Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Названа страна с самым большим населением

Страна с самым большим населением, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 09:33 Фото: pixabay
1,442 млрд человек живут в Индии. Это самая населенная страна, сообщает Zakon.kz.

На втором месте – Китай с 1,425 млрд жителей. Такая информация отражена в докладе Фонда ООН в области народонаселения, пишет ТАСС.

Рост населения Индии фонд связывает с улучшением социально-экономической ситуации в стране и снижением уровня материнской смертности. Исследователи объясняют такой прогресс "улучшением доступа к качественным услугам по охране материнского здоровья".

26% населения Индии в настоящее время – молодежь в возрасте 10-24 лет, при этом ожидаемая продолжительность жизни для мужчин, родившихся в 2023 году, оценивается в 71 год, а для женщин – 74 года.

По данным последней переписи населения, которая проводилась в 2011 году, число жителей Индии составляло 1,21 млрд.

Число жителей Индии сравнялось по численности с материковой частью Китая к концу апреля 2023 года.

Население Китая, как подсчитали в ООН, достигло пика в 1,426 млрд человек в 2022 году и начало снижаться. Эксперты прогнозировали, что численность населения Китая может упасть ниже 1 млрд человек до конца этого века. Население Индии, наоборот, как ожидается, продолжит расти в следующие несколько десятилетий.

Ранее американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира, в который попали артисты, спортсмены, политики, ученые и предприниматели.

Читайте также

Журнал
Опубликовали список самых влиятельных людей мира
Суд
Адвокаты по ошибке развели не тех супругов
Напитки
Пенсионер попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ирина Капитанова
Индия Китай 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Наводнение в Дубае: &quot;Туристік Қамқор&quot; сделал важное заявление
Наводнение в Дубае: "Туристік Қамқор" сделал важное заявление
Казахстан, водитель, алкогольное опьянение
Казахстанцы просят смягчить наказание за пьяное вождение: что ответили в МВД
Что приохотит на водохранилищах в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях
Что происходит на крупных водохранилищах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: