Названа страна с самым большим населением

1,442 млрд человек живут в Индии. Это самая населенная страна, сообщает Zakon.kz.

На втором месте – Китай с 1,425 млрд жителей. Такая информация отражена в докладе Фонда ООН в области народонаселения, пишет ТАСС.

Рост населения Индии фонд связывает с улучшением социально-экономической ситуации в стране и снижением уровня материнской смертности. Исследователи объясняют такой прогресс "улучшением доступа к качественным услугам по охране материнского здоровья".

26% населения Индии в настоящее время – молодежь в возрасте 10-24 лет, при этом ожидаемая продолжительность жизни для мужчин, родившихся в 2023 году, оценивается в 71 год, а для женщин – 74 года.

По данным последней переписи населения, которая проводилась в 2011 году, число жителей Индии составляло 1,21 млрд.

Число жителей Индии сравнялось по численности с материковой частью Китая к концу апреля 2023 года.

Население Китая, как подсчитали в ООН, достигло пика в 1,426 млрд человек в 2022 году и начало снижаться. Эксперты прогнозировали, что численность населения Китая может упасть ниже 1 млрд человек до конца этого века. Население Индии, наоборот, как ожидается, продолжит расти в следующие несколько десятилетий.

Ранее американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира, в который попали артисты, спортсмены, политики, ученые и предприниматели.