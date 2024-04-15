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Японские сейсмологи приедут в Алматы и изучат последние сильные землетрясения

Японские сейсмологи приедут в Алматы и изучат последние сильные землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 17:39 Фото: Zakon.kz
Японские специалисты изучат недавние сильные землетрясения в Алматы. Об этом на брифинге 15 апреля 2024 года рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в период с 16 по 19 апреля Казахстанское агентство международного развития KazAID при МИД РК организует в Алматы семинар с участием японских специалистов по вопросам сейсмической безопасности.

Соорганизаторами мероприятия выступят Японское агентство международного развития (JICA – "Джайка"), Казахский научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт сейсмостойкого строительства (КазНИИСА) и Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий.

"Японские специалисты поделятся с представителями Центральной Азии и Кавказа опытом в области сейсмической безопасности, расскажут о передовых технологиях и стандартах в области сейсмоизоляции и обсудят потенциальное сотрудничество в сейсмическом строительстве. Эксперты также изучат недавние землетрясения в городах Алматы и Ното, что поможет в будущем разработать стратегии предотвращения сейсмических рисков", – отметил Айбек Смадияров.

Последнее сильное землетрясение произошло в Алматы 4 марта 2024 года. По данным казахстанских сейсмологов, сила подземных толчков составила 5 баллов. Еще одно подобное сильное землетрясение в Алматы произошло в ночь на 23 января. Тогда подземные толчки также достигли 5 баллов.

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