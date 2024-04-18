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В США опасаются вспышки похожей на чуму инфекции из-за туляремии среди бобров

в США опасаются вспышки инфекции, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 21:03 Фото: pixabay
В американском штате Юта произошла вспышка туляремии среди бобров. Эксперты опасаются, что инфекция может перекинуться на людей: переносчиками могут стать насекомые и клещи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, подразделение ресурсов дикой природы Юты (DWR) обнаружило останки девяти бобров, причиной летального исхода у которых стала туляремия. Последний случай летального исхода у животного (кролика) был зарегистрирован в 2017 году, поэтому ученых шокировал быстрый рост заболеваемости.

Эксперты призвали людей носить закрытую одежду в местах обитания клещей, использовать репелленты и осматривать себя на наличие клещей после охоты или прогулок. Симптомы туляремии вызваны тем, что бактерия поедает клетки иммунной системы. Признаки инфекции могут появиться через три-пять дней, а в некоторых случаях – в течение двух недель.

Туляремия – бактериальная инфекция, которую долгое время считали особой формы бубонной чумы из-за похожих язв на коже. Она также вызывает лихорадку и отеки лимфоузлов. Разносят туляремию клещи и внешне похожие на них оленьи мухи. Хотя существуют антибиотики для лечения инфекции, она опасна для жизни людей.

Отметим, что в январе 2024 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что термин "болезнь X" существует уже давно, необходимо быть готовыми к всплеску нового заболевания, который так или иначе произойдет.

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