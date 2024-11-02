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1,5 тысячи колдунов и гадалок задержали в Таджикистане

карты, гадание, таро, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 10:14 Фото: pixabay
Милиция Таджикистана задержала около 1,5 тысячи человек, считающихся колдунами и гадалками, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе президента республики пояснили, что всего в рамках этой кампании с мая 2024 года задержали уже 7,5 тысячи человек. Среди них 5 тысяч мулл, которые не имели официального религиозного образования, а также 1,5 тысячи колдунов и гадалок.

Все задержанные поставлены на учет.

Еще весной 2024 года президент Таджикистана на встрече с религиозными деятелями заявил о распространении в стране оккультных практик и призвал бороться с ними. По его словам, это явление "тянет страну к суевериям".

В апреле МВД Таджикистана анонсировало поправки в законодательство, которые предусматривают наказание в виде принудительного труда до шести месяцев для тех, кто занимается мошенничеством и обманом людей, выдавая себя за целителей, гадалок, колдунов и изготовителей талисманов. Также сообщалось о создании специального реестра граждан, пользующихся услугами гадалок и колдунов.

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