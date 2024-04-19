ХАМАС осудил политику США

В ХАМАС заявили, что будут продолжать борьбу, несмотря на блокировку США в Совбезе ООН резолюции с рекомендацией принять Палестину в состав организации, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, активисты заявили, что вето США, подтверждает антипалестинскую позицию Вашингтона.

"Это (блокировка США резолюции) подтверждает их позицию против нашего палестинского народа, его права на самоопределение и создание независимого палестинского государства, а также свою полную поддержку фашистского оккупационного образования в его лишении прав нашего палестинского народа и попытках ликвидировать палестинское дело", – говорится в распространенном заявлении ХАМАС.

Движение отметило, что "палестинский народ будет продолжать свою борьбу и сопротивление до тех пор, пока не победит оккупацию и не создаст свое независимое, суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме".

Ранее Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавшего Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.

Президент Палестины Махмуд Аббас осудил Соединенные Штаты за наложение вето на заявку Палестины.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.



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