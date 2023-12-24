В США планируют начать расследование из-за "предполагаемых связей" ООН и ХАМАС

Комитет Палаты представителей США может начать расследование в отношении ближневосточного агентства ООН из-за "предполагаемых связей" с радикальной группировкой ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета New York Post, Комитет Палаты представителей по иностранным делам планирует провести расследование в отношении Ближневосточного агентства ООН, которое также известно как БАПОР, которое занимается помощью палестинским беженцам.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Даррел Исса рассказал, что "существуют доказательства связи между агентством ООН и ХАМАС".

"Существует множество свидетельств тревожных связей между БАПОР и ХАМАС, и они гораздо глубже, чем предполагалось… Теперь конгресс должен расследовать и раскрыть масштабы того, что БАПОР знало, что оно делало и что оно может скрывать от мира", – сказал Исса.

До этого заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ по гуманитарной работе и обеспечению операций Эдвард Шайбан заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) и ЮНИСЕФ не собираются отзывать своих местных и иностранных сотрудников из палестинского сектора Газа, несмотря на опасную ситуацию из-за израильских бомбардировок.

Недавно стало известно, что с начала нового витка палестино-израильского конфликта 7 октября погибло по меньшей мере 20 тыс. человек.

