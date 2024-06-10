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В ХАМАС прокомментировали резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

В ХАМАС прокомментировали резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 04:12 Фото: pixabay
В заявлении члены палестинского движения ХАМАС отметили, что приветствуют резолюцию о постоянном прекращении огня в секторе Газа, которую в понедельник принял Совбез ООН, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.

Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев.

Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.

Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.

Между тем ранее 8 июня сообщалось, что ООН добавила Израиль в глобальный список преступников, причиняющих вред детям.

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