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В нескольких провинциях Ирана сработала ПВО

В нескольких провинциях Ирана сработала ПВО, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 07:17 Фото: pixabay
Рядом с аэропортом иранского города Исфахан и авиабазой Хаштам Шикари прогремели взрывы. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет, сообщает Zakon.kz.

Местные СМИ пишут, что возможно за атакой стоит Израиль. Официально эта информация не подтверждена.

При этом отмечается, что ПВО могли сработать на пролет небольших дронов.

Жители делятся в соцсетях кадрами, на которых видна работа ПВО и слышны звуки воздушной тревоги. Сразу несколько самолетов в небе над Ираном резко изменили курс в обратном направлении.

Сообщается также, что почти одновременно взрывы прозвучали в Сирии и Ираке.

РИА Новости также сообщает, что сирены воздушной тревоги тем временем прозвучали на севере Израиля.

Ранее сообщалось, что Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавшего Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена. ХАМАС при этом ответил, что будет продолжать свою борьбу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.

Все новости по этой теме можно прочитать здесь.

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