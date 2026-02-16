Космонавт показал с борта МКС загадочное место в Африке

Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал новые снимки Земли, сделанные с орбиты, сообщает Zakon.kz.

На этот раз в объектив попала территория Африки – в частности, Республика Чад.

На кадрах запечатлен необычный рельеф пустынной местности, напоминающий гигантский кратер или след древнего извержения.

Фотографии были опубликованы 16 февраля в Telegram-канале космонавта по просьбам подписчиков. Артемьев сопроводил публикацию кратким комментарием, отметив, что делится видами Африки с орбиты.

А как выглядят из космоса Мальдивы, можно узнать здесь.