Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Космонавты МКС поздравили землян с Днем космонавтики

Космонавты МКС поздравили землян с Днем космонавтики, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 02:47 Фото: pexels
Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин поздравили всех любителей космоса и причастных к отрасли с Днём космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, сообщает Zakon.kz.

По информации "Роскосмос" 63 года назад с околоземной орбиты впервые прозвучали слова: "Я вижу Землю! Она синяя!".

А сегодня космонавты трудятся на МКС, делятся снимками нашей прекрасной планеты и рассказывают о работе в "космическом доме". Всё это стало частью жизни, и мы уже не удивляемся тому, что раньше казалось таким далёким и недосягаемым.

Ранее сообщалось, что 6 апреля спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24"совершил посадку в степи Казахстана, около Жезказгана. На Землю вернулись участники 21-й экспедиции посещения Международной космической станции – космонавт Госкорпорации "Роскосмос" Олег Новицкий, участница космического полета из Беларуси Марина Василевская, а также участница 70-й длительной экспедиции астронавт NASA Лорал О’Хара.


Читайте также

Как выглядит крупнейшее наводнение в России из космоса
Как выглядит крупнейшее наводнение в России из космоса
До конца апреля магнитных бурь не прогнозируют
До конца апреля магнитные бури не прогнозируют
Дуров рассказал, сколько людей ежедневно пользуются Telegram
Дуров рассказал, сколько людей ежедневно пользуются Telegram
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: