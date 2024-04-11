Космонавты МКС поздравили землян с Днем космонавтики

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин поздравили всех любителей космоса и причастных к отрасли с Днём космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, сообщает Zakon.kz.

По информации "Роскосмос" 63 года назад с околоземной орбиты впервые прозвучали слова: "Я вижу Землю! Она синяя!".

А сегодня космонавты трудятся на МКС, делятся снимками нашей прекрасной планеты и рассказывают о работе в "космическом доме". Всё это стало частью жизни, и мы уже не удивляемся тому, что раньше казалось таким далёким и недосягаемым.

Ранее сообщалось, что 6 апреля спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24"совершил посадку в степи Казахстана, около Жезказгана. На Землю вернулись участники 21-й экспедиции посещения Международной космической станции – космонавт Госкорпорации "Роскосмос" Олег Новицкий, участница космического полета из Беларуси Марина Василевская, а также участница 70-й длительной экспедиции астронавт NASA Лорал О’Хара.



