Жители Эквадора получили выходной в честь выхода сборной в плей-офф ЧМ-2026

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил 26 июня выходным днем в стране после выхода сборной в 1/16 финала Чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Указ главы государства был принят после волевой победы эквадорской дружины над Германией (2:1) в рамках третьего тура ЧМ-2026.

Южноамериканский коллектив впервые в своей истории вышел в плей-офф мундиаля.

До этого "триколор" четыре раза останавливался на групповой стадии.

Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero.



¡Mañana, feriado!



Viva el Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026

"Благодарность игрокам и тренеру, которые, несмотря на критику, оскорбления и тяжелые моменты, сумели оправиться и подарить огромную радость всей стране". 26 июня – выходной. Да здравствует Эквадор". Президент Эквадора Даниэль Нобоа

Стоит подчеркнуть, что команда аргентинского специалиста Себастьяна Беккасесе пробилась в 1/16 финала текущего турнира аж с третьего места в своей подгруппе.

Тем временем список участников плей-офф ЧМ-2026 рано утром 26 июня пополнили Нидерланды и Япония.