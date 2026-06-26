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Спорт

Жители Эквадора получили выходной в честь выхода сборной в плей-офф ЧМ-2026

Футбол Выходной День, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 14:18 Фото: Instagram/latriecu
Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил 26 июня выходным днем в стране после выхода сборной в 1/16 финала Чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Указ главы государства был принят после волевой победы эквадорской дружины над Германией (2:1) в рамках третьего тура ЧМ-2026.

Южноамериканский коллектив впервые в своей истории вышел в плей-офф мундиаля.

До этого "триколор" четыре раза останавливался на групповой стадии.

"Благодарность игрокам и тренеру, которые, несмотря на критику, оскорбления и тяжелые моменты, сумели оправиться и подарить огромную радость всей стране". 26 июня – выходной. Да здравствует Эквадор". Президент Эквадора Даниэль Нобоа

Стоит подчеркнуть, что команда аргентинского специалиста Себастьяна Беккасесе пробилась в 1/16 финала текущего турнира аж с третьего места в своей подгруппе.

Тем временем список участников плей-офф ЧМ-2026 рано утром 26 июня пополнили Нидерланды и Япония.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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