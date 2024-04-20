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Мужчина поджег себя возле здания суда по делу Трампа в Нью-Йорке

самосожжение, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 13:08 Фото: скриншот видео
19 апреля 2024 года мужчина поджег себя возле здания суда нижнего Манхэттена, где предстал перед судом Дональд Трамп по делу о сокрытии денег. Сегодня, 20 апреля, американская пресса написала, что мужчина скончался, сообщает Zakon.kz.

Власти опознали этого человека как Максвелла Азарелло 1987 года рождения из Сент-Огастина, штат Флорида, и заявили, что он подбросил в воздух брошюры, содержащие теории антиправительственного заговора, прежде чем поджечь себя. Он также сделал как минимум одну публикацию на аналогичную тему в интернете, пишет Guardian.

"Сегодня в 13:30 мы наблюдали, как мужчина вошел в центр парка, он начал перебирать одежду, открыл сумку с книгами, взял множество листов бумаги, разбросал брошюры по всему парку, а затем вытащил канистру и облил себя какой-то жидкостью и поджег", – заявил журналистам на дневной пресс-конференции Джеффри Мэддри, начальник полицейского управления Нью-Йорка.

Фотографии инцидента транслировались в прямом эфире по телевидению и распространялись в соцсетях.

Инцидент произошел в тот момент, когда судья Хуан Мерчан ушел на обед в третий день суда над бывшим президентом США Дональдом Трампом по обвинению в мошенничестве вскоре после того, как собрались все присяжные из 12 человек и шесть заместителей.

Изначально сообщалось, что мужчина выжил, находится в ожоговом центре медицинского центра Корнелла в Нью-Йорке. Позже издание New York Post написало, что мужчина скончался от тяжелых ожогов.

В прошлом месяце Дональд Трамп внес залог, чтобы обжаловать решение суда по делу о попытке изнасилования.

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