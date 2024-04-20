Великобритания начала производство "самых смертоносных" танков

Британские вооруженные силы ввели в производство модернизированный танк Challenger 3, который называют "самым смертоносным" в Европе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

Отмечается, что завод Rheinmetall произвел восемь прототипов боевой машины.

"В условиях все более опасного мира спрос на технику, подобную Challenger 3, становится крайне важным, поскольку угрозы, перед которыми стоит Великобритания, только увеличиваются. Этот танк станет основой боевых возможностей британской армии и ключевым элементом в системе обороны Великобритании", – глава Министерства обороны страны Грант Шаппс.

В правительстве добавили, что Challenger 3 обладает улучшенной броней и разрушительной огневой мощью, что делает его "самым смертоносным и выживаемым танком, когда-либо применяемым британской армией".

Ранее сообщалось, что на заводе по производству боеприпасов крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, расположенной в Южном Уэльсе, произошел взрыв.