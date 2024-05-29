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Серийное производство отечественных танков запустила Турция

серийное производство танков запустила Турция, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 22:16 Фото: wikimedia.org
Глава управления оборонной промышленности Турции Халюк Гёргюн заявил о том, что страна запустила серийное производство первого танка Altay, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал телеканалу TRT Haber.

"Мы перешли к серийному производству танков Altay. Мы гордимся тем, что количество отечественной и национальной продукции увеличилось", – заявил Гёргюн.

Турецкие вооруженные силы получили в апреле 2023 года два экземпляра первого танка турецкого производства Altay. Объем инвестиций в производство танка составил более 40 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша. На встрече 20 мая 2024 года были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства двух стран.

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