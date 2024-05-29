Серийное производство отечественных танков запустила Турция

Глава управления оборонной промышленности Турции Халюк Гёргюн заявил о том, что страна запустила серийное производство первого танка Altay, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал телеканалу TRT Haber.

"Мы перешли к серийному производству танков Altay. Мы гордимся тем, что количество отечественной и национальной продукции увеличилось", – заявил Гёргюн.

Турецкие вооруженные силы получили в апреле 2023 года два экземпляра первого танка турецкого производства Altay. Объем инвестиций в производство танка составил более 40 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша. На встрече 20 мая 2024 года были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства двух стран.