Серийное производство отечественных танков запустила Турция
Фото: wikimedia.org
Глава управления оборонной промышленности Турции Халюк Гёргюн заявил о том, что страна запустила серийное производство первого танка Altay, сообщает Zakon.kz.
Об этом он рассказал телеканалу TRT Haber.
"Мы перешли к серийному производству танков Altay. Мы гордимся тем, что количество отечественной и национальной продукции увеличилось", – заявил Гёргюн.
Турецкие вооруженные силы получили в апреле 2023 года два экземпляра первого танка турецкого производства Altay. Объем инвестиций в производство танка составил более 40 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша. На встрече 20 мая 2024 года были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства двух стран.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript