Муж сфотографировал жену за мгновение до ее падения в действующий вулкан
Это произошло 20 апреля в Индонезии. 31-летняя гражданка Китая Хуан Лихун упала в кратер вулкана Иджен на Восточной Яве, пишет Mirror.
По сообщению местных СМИ, погибшая с мужем Чжан Юном поднялись по склону с местным гидом, чтобы понаблюдать за впечатляющим восходом солнца с вершины вулкана. Когда Лихун позировала для снимков, она внезапно споткнулась и упала навзничь с обрыва.
На одной из фотографий, опубликованных в Сети после падения, видно, как Лихун позирует, подняв одну ногу. Позади нее поднимаются пар и газ. Она упала с высоты 75 метров прямо в жерло вулкана, спасателям потребовалось более двух часов, чтобы достать тело.
Смерть женщины признали несчастным случаем. Ее тело перевезут на Бали, а затем отправят в Китай.
Гора Иджен является частью группы вулканов на границе между Баньюванги и Бондовосо на Восточной Яве. Вулкан известен своим голубым пламенем – поразительным эффектом, создаваемым сернистым газом, выходящим из кратера, который воспламеняется и горит.
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