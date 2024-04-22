Муж сфотографировал жену за мгновение до ее падения в действующий вулкан

В Индонезии туристка погибла, упав с высоты более 75 метров в действующий вулкан. Это произошло в то время, когда муж фотографировал ее, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 20 апреля в Индонезии. 31-летняя гражданка Китая Хуан Лихун упала в кратер вулкана Иджен на Восточной Яве, пишет Mirror.

По сообщению местных СМИ, погибшая с мужем Чжан Юном поднялись по склону с местным гидом, чтобы понаблюдать за впечатляющим восходом солнца с вершины вулкана. Когда Лихун позировала для снимков, она внезапно споткнулась и упала навзничь с обрыва.

На одной из фотографий, опубликованных в Сети после падения, видно, как Лихун позирует, подняв одну ногу. Позади нее поднимаются пар и газ. Она упала с высоты 75 метров прямо в жерло вулкана, спасателям потребовалось более двух часов, чтобы достать тело.

Смерть женщины признали несчастным случаем. Ее тело перевезут на Бали, а затем отправят в Китай.

Гора Иджен является частью группы вулканов на границе между Баньюванги и Бондовосо на Восточной Яве. Вулкан известен своим голубым пламенем – поразительным эффектом, создаваемым сернистым газом, выходящим из кратера, который воспламеняется и горит.

В марте 2024 года мужчина погиб, поскользнувшись на мосту в Алматинской области.