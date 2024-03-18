Мужчина погиб, поскользнувшись на опасном мосту в Алматинской области: жители бьют тревогу

Отец четверых детей разбился насмерть, поскользнувшись на опасном мосту в селе Болек Алматинской области. По словам местных жителей, каждый год на этом опасном переходе погибают люди, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 18 марта Аlmaty.tv, мужчина погиб, переправляясь через водный канал. Специально оборудованных для этого мест в селе нет и людям приходится переходить по узкой тропе очистительного сооружения на высоте 10 метров.

"Шокирующее происшествие произошло пару дней назад. Эта импровизированная переправа – единственный способ преодолеть водный канал в радиусе нескольких километров. Мужчина возвращался домой из магазина, но оступился. Тело погибшего нашли на месте трагедии. К счастью, его не унесло вниз по течению. По словам родных, в тот день мужчина ушел в магазин за продуктами и переходил через опасный мост. Он упал с высоты примерно 10 метров и от полученных травм скончался на месте", – говорится в сюжете телеканала.

По информации СМИ, каждый день здесь проходят десятки, а иногда и сотни сельчан. По их словам, почти ежегодно на этой переправе происходят несколько несчастных случаев с гибелью людей. А недавно погибли двое детей.





"Здесь 400 школьников учатся. Многие из них каждый день рискуют жизнью, переходя через мост. Почему вы ничего не делаете для их безопасности? Вы только говорите нам, что мы должны следить за своими детьми", – рассказала жительница села Болек Алия Байберова.

Аким Болекского сельского округа Асыл Изиев подтвердил гибель двух детей.

"Двое детей здесь погибли, но они не разбились. Они утонули. Мы не можем построить здесь мост, потому что это частная собственность. Владелец не позволяет", – сообщил он.

По информации телеканала, власти сейчас ищут спонсоров, чтобы установить перила. Бюджетные деньги на это они тратить не намерены.

11 марта сообщалось, что 38-летний житель Актобе упал в шахту лифта и получил множественные увечья.