Более 83 тысяч человек эвакуировали из затопленных районов в Китае
Так, сообщается, что на данный момент из затопленных районов эвакуировали более 83 тыс. человек.
Более миллиона домохозяйств лишились электроэнергии из-за ураганов, также более тысячи школ закрыли.
Из-за непрекращающихся дождей на юге страны начались оползни. Уровень воды в реках скоро достигнет критической отметки.
Отмечается, что наводнение угрожает экономике Китая, так как оно затронуло самый густонаселенный и богатый регион — провинцию Гуандун. В целом стихия угрожает еще 130 млн человек.
Китайские СМИ также публикуют ужасающие кадры стремительных потоков воды, уносящих в водовороте машины, разрушенные мосты. Также рассказывается о том, как проводятся спасательные работы и как чувствуют себя местные жители.
Отряды спасателей пытаются укреплять берега с помощью мешков с песком, но их работа осложняется из-за того, что дожди не прекращаются. Всего в зоне бедствия оказались около двух миллионов человек.
Ранее сообщалось, что сильные дожди спровоцировали потопы и разрушения в Китае. Дожди там идут с 19 апреля. Особенно сильно стихия ударила по провинции Гуандун.