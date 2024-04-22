Более 83 тысяч человек эвакуировали из затопленных районов в Китае

СМИ и телеграмы-каналы распространяют устрашающие кадры из Китая, где бушует сильнейшее за 50 лет наводнение, уже унесшее жизни четырех человек, еще десять числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Так, сообщается, что на данный момент из затопленных районов эвакуировали более 83 тыс. человек.

Более миллиона домохозяйств лишились электроэнергии из-за ураганов, также более тысячи школ закрыли.

Из-за непрекращающихся дождей на юге страны начались оползни. Уровень воды в реках скоро достигнет критической отметки.

Отмечается, что наводнение угрожает экономике Китая, так как оно затронуло самый густонаселенный и богатый регион — провинцию Гуандун. В целом стихия угрожает еще 130 млн человек.









Китайские СМИ также публикуют ужасающие кадры стремительных потоков воды, уносящих в водовороте машины, разрушенные мосты. Также рассказывается о том, как проводятся спасательные работы и как чувствуют себя местные жители.

Отряды спасателей пытаются укреплять берега с помощью мешков с песком, но их работа осложняется из-за того, что дожди не прекращаются. Всего в зоне бедствия оказались около двух миллионов человек.

Ранее сообщалось, что сильные дожди спровоцировали потопы и разрушения в Китае. Дожди там идут с 19 апреля. Особенно сильно стихия ударила по провинции Гуандун.