Сильные дожди спровоцировали потопы и разрушения в Китае – кадры последствий
Дожди идут с 19 апреля. Мониторинг показал, что совокупное количество осадков во многих местах превысило 100 миллиметров. Особенно сильно стихия ударила по провинции Гуандун.
4月21日，广东肇庆怀集县因几日的暴雨变身东方威尼斯，当地拉响防空警报通知人们撤离 pic.twitter.com/7ivkvsr6AL— 清丝老师谈治国理政 (@woyongdehuawei) April 21, 2024
Здесь количество осадков достигает от 300 до 488 миллиметров. На 38 гидрологических станциях на 24 реках провинции уровень воды превысил опасный, сообщает Udn.com. По информации СМИ, наводнение такого масштаба, как произошедшее в эти на реке Бэйцзяне, случается раз в 50 лет.
广东韶关暴雨来袭，墙被水流冲倒，多地内涝 pic.twitter.com/5MFJhvg98b— 开眼实验室 (@kaiyan_1) April 20, 2024
В городке Шаогуань из-за ливней сошел большой оползень, многие дома засыпало землей.
【广东韶关 清远 英德等地】— 自由亚洲电台 (@RFA_Chinese) April 22, 2024
【近日遭遇强降雨 暴雨致洪水泛滥】… pic.twitter.com/ghUJI1iGEc
СМИ также сообщают, что 20 апреля там прорвало дамбу и вода захлестнула улицы, смыв машины и велосипеды. В те моменты высота паводковых вод достигала шеи взрослого человека.
广东韶关#暴雨过后积水没过脖子,大哥水中推电动车前行 pic.twitter.com/nZAL5lxncz— 德润传媒 (@drcm999) April 21, 2024
В общей сложности по всей провинции Гуандун эвакуирован 53 741 человек, 11 человек числятся пропавшими без вести, пишет Синьхуа.
2024年4月21日暴雨过后的广东英德大湾镇。#暴雨 pic.twitter.com/ONS9BNiP6Y— 枫铃 (@miles20230315) April 21, 2024
Сообщается также, что сильные осадки в этой провинции привели к обрушению 36 домов, 48 домов получили серьезные повреждения. Прямые экономические потери составили около 19,8 млн долларов США.
В Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий. На сегодня в стране действует "оранжевое" предупреждение в связи с проливными дождями.
Согласно прогнозу, ситуация в ближайшие сутки не улучшится. Сильные дожди ожидают в некоторых частях юго-восточной провинции Фуцзянь, центральной и южной частях провинции Гуандун и восточной части Гуанси.