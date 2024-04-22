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Сильные дожди спровоцировали потопы и разрушения в Китае – кадры последствий

Потопы в Китае из-за дождей, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 14:01 Фото: X/woyongdehuawei
В течение последних нескольких дней южные провинции Китая пострадали от проливных дождей и образовавшихся из-за них потопов, сообщает Zakon.kz.

Дожди идут с 19 апреля. Мониторинг показал, что совокупное количество осадков во многих местах превысило 100 миллиметров. Особенно сильно стихия ударила по провинции Гуандун.

Здесь количество осадков достигает от 300 до 488 миллиметров. На 38 гидрологических станциях на 24 реках провинции уровень воды превысил опасный, сообщает Udn.com. По информации СМИ, наводнение такого масштаба, как произошедшее в эти на реке Бэйцзяне,  случается раз в 50 лет.

В городке Шаогуань из-за ливней сошел большой оползень, многие дома засыпало землей.

СМИ также сообщают, что 20 апреля там прорвало дамбу и вода захлестнула улицы, смыв машины и велосипеды. В те моменты высота паводковых вод достигала шеи взрослого человека.

В общей сложности по всей провинции Гуандун эвакуирован 53 741 человек, 11 человек числятся пропавшими без вести, пишет Синьхуа.

Сообщается также, что сильные осадки в этой провинции привели к обрушению 36 домов, 48 домов получили серьезные повреждения. Прямые экономические потери составили около 19,8 млн долларов США.

В Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий. На сегодня в стране действует "оранжевое" предупреждение в связи с проливными дождями.

Согласно прогнозу, ситуация в ближайшие сутки не улучшится. Сильные дожди ожидают в некоторых частях юго-восточной провинции Фуцзянь, центральной и южной частях провинции Гуандун и восточной части Гуанси.

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