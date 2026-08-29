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Мир

Более 3 тысяч человек пропали после катастрофического наводнения в Непале и Китае

наводнение, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 17:23 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
Более 3 тысяч человек числятся пропавшими без вести после катастрофического наводнения на границе Непала и Китая. Спасательная операция продолжается четвертый день, число погибших превысило 600 человек, сообщает Zakon.kz.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Непале, где подтверждена гибель более 600 человек. В Китае погибли как минимум семь человек. В пострадавших районах продолжаются поиски людей, однако власти опасаются, что новые дожди в выходные могут осложнить работу спасателей.

Непал уже обратился к другим странам за специализированной помощью. По словам министра иностранных дел Шисира Ханала, стране необходимы в том числе дополнительные морозильные камеры из-за большого количества обнаруживаемых тел. Власти предупреждают, что существующих возможностей уже не хватает. Неопознанные останки планируют захоронить в братской могиле, пишет CNN.

К спасательной операции присоединились специалисты из Китая. Пять экспертов, специализирующихся на работе в тоннелях, уже прибыли в Непал, еще четверо направляются в пострадавшие районы. Часть специалистов задействовали в поисковой операции в тоннеле гидроэлектростанции.

Причиной катастрофы, согласно спутниковым данным, могло стать масштабное обрушение ледника в районе горы Лангтанг Лирунг на севере Непала. От ледника откололся участок шириной около 600 метров, после чего произошел оползень.

Огромная масса льда, воды, камней и грунта обрушилась примерно с 2100-метровой высоты. Сотрясение оказалось настолько мощным, что первоначально его приняли за землетрясение.

Поток прошел по узким горным ущельям, уничтожая на своем пути дома, мосты, дороги и объекты энергетической инфраструктуры. Очевидцы и специалисты сравнивали движущуюся массу с "жидким бетоном".

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать пропавших. Во многих пострадавших населенных пунктах семьи до сих пор не располагают информацией о судьбе своих близких.

После наводнения пропали три гражданина Казахстана, их поиски продолжаются.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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