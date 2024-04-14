Более 108 тысяч человек эвакуировали из затопленных районов в Казахстане
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Службами гражданской защиты Казахстана спасено 108 200 человек, в том числе 38 706 детей. Вернулись домой 11 950 человек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, в пунктах временного размещения находятся 7444 человек, в том числе 3111 детей.
"Откачано более 9,4 млн кубометров талой воды, уложено более 2 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. На телефоны "Горячей линии" поступило 1 714 звонков, 126 гражданам оказана экстренная психологическая помощь". Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что 14 апреля в Западно-Казахстанскую область отправили специальную и инженерную технику для помощи в борьбе с паводками.
В селе Пригородное Жаркаинского района Акмолинской области из-за поднятия уровня воды в реке Есиль произошел размыв земляной насыпи. В данное время ведется эвакуация людей.
С новостями про самые масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.
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