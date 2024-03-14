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Бектенов ознакомился с ходом реконструкции мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави

Мавзолей Яссауи, Туркестан, Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 15:16 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, сообщает Zakon.kz.

Бектенов ознакомился с ходом исполнения поручения главы государства по обеспечению сохранности уникального памятника архитектуры и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет пресс-служба премьера.

Мавзолей Яссауи, Туркестанская область, Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 15:16

Фото: primeminister.kz

Мавзолей Х. А. Ясави входит в архитектурно-исторический комплекс Туркестана, который ежегодно посещают более 1 млн человек. Работы по сохранению надлежащего состояния мавзолея обусловлены воздействием естественных природных условий и нацелены на обеспечение сохранности уникального памятника архитектуры и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реконструкция ведется с августа прошлого года. На сегодняшний день в мавзолее установлены датчики измерения воздействия внешней среды и климатических факторов.

Научно-реставрационные ремонтные работы продолжаются. Глава правительства отметил важность проводимых работ по сохранению памятника культуры.

"Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави – драгоценное наследие не только казахского народа, но и всего человечества. Глава государства дал поручение сохранить его исторический облик. Это наша общая задача. Состояние мавзолея нужно держать на особом контроле", – сказал Олжас Бектенов и подчеркнул, что со стороны правительства будут оказаны все меры поддержки проводимых работ.

Во время посещения летом 2023 года мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави глава государства дал поручение по сохранению его исторического облика.  

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