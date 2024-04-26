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На Тайване вновь произошло ощутимое землетрясение

землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 00:39 Фото: wikimedia
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оповестил о том, что землетрясение магнитудой до 5,6 было зафиксировано на Тайване, сообщает Zakon.kz.

Как пишет центр, очаг залегал на глубине 15 км и находился в 26 км к северо-востоку от города Хуалянь с населением около 350 тыс. Информации об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось о том, что на территории Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Эпицентр также находился недалеко от города Хуалянь.

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