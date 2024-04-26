На Тайване вновь произошло ощутимое землетрясение

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оповестил о том, что землетрясение магнитудой до 5,6 было зафиксировано на Тайване, сообщает Zakon.kz.

Как пишет центр, очаг залегал на глубине 15 км и находился в 26 км к северо-востоку от города Хуалянь с населением около 350 тыс. Информации об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших пока не поступало.



Ранее сообщалось о том, что на территории Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Эпицентр также находился недалеко от города Хуалянь.