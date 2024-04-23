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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга значительно снизился

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга значительно снизился, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 08:29 Фото: скриншот
В администрация Оренбургского района сообщили, что уровень воды в Урале упал и в данный момент на 10 см меньше отметки, считающейся опасной, передает Zakon.kz.

"Уровень воды в реке Сакмаре у Татарской Каргалы — 858 см (-14 см с 20:00, опасный уровень - 870 см)", - отметили власти в сообщении.

Ранее уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 968 см.

22 апреля пресс-служба МЧС России опубликовала последние данные о подтопленных территориях, где в данное время работают спасатели.

Оренбургская область:

остаются подтопленными более 12 300 жилых домов и 19 700 приусадебных участков. Эвакуированы 17 800 человек.

Курганская область:

  • в восьми муниципалитетах остаются подтопленными 2188 жилых и 3405 дачных домов, пять низководных мостов и 13 участков автодорог;
  • в Кургане уровень воды в реке Тобол – 979 см.

Тюменская область:

в 17 населенных пунктах остаются подтопленными 107 жилых и 444 дачных домов, 654 приусадебных участка, 13 низководных мостов, девять участков автодорог. Эвакуированы более 3500 человек, из них 400 – в пунктах временного размещения.

Уровень воды в реке Ишим:

  • в районе села Ильинка снизился на 10 см и составляет 850 см;
  • в городе Ишиме – поднялся на 13 см и составляет 1064 см;
  • в районе села Абатское – прибавил 64 см.

В Ишиме и Ишимском районе продолжают отсыпать и укреплять временные земляные насыпи. На месте работают свыше 3300 специалистов и 787 единиц техники.

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