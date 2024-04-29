В Атырау уровень воды в реке Урал продолжает расти

Уровень воды в реке Урал в Атырауской области продолжает стабильно расти. Об этом 29 апреля 2024 года сообщили Zakon.kz в оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям области.

По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области по состоянию на 8:00 29 апреля, за прошедшие сутки в реке Урал из-за поступления воды с территории ЗКО изменился уровень:

на гидропосту р. Урал – п. Индербор уровень воды стоит на отметке 668 см. Произошел подъем на 23 см. Общий подъем с начала паводка составляет 445 см;

на гидропосту р. Урал – п. Махамбет уровень на отметке 754 см. Подъем уровня за сутки составил 11 см, общий подъем с начала паводка – 437 см;

на гидропосту р. Урал – г. Атырау уровень воды остановился на отметке 442 см, подъем уровня за сутки составил 8 см, общий подъем с начала паводка – 251 см.



Специалисты отмечают, что вода продолжит прибывать.

"На 29 апреля с Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 куб. м/с". Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Ранее сообщалось, что пик паводка в Атырау прогнозируют в начале мая. Представитель рабочей группы ученых-исследователей при областном оперативном штабе Арман Жумагазиев заявил, что 2-3 мая ожидается наполнение русла реки Урал.