Более 38 тысяч домов, дач и приусадебных участков все еще затоплены в России

22 апреля пресс-служба МЧС России опубликовала последние данные о подтопленных территориях, где в данное время работают спасатели, сообщает Zakon.kz.

Оренбургская область:



остаются подтопленными более 12 300 жилых домов и 19 700 приусадебных участков. Эвакуированы 17 800 человек.

Сотрудники МЧС России:

дезинфицируют территории, уже обеззаражено около 10 кв. км;

откачивают воду из населенных пунктов.

На месте работают более 2500 специалистов, 626 единиц техники и 30 плавсредств.

Курганская область:

в восьми муниципалитетах остаются подтопленными 2188 жилых и 3405 дачных домов, пять низководных мостов и 13 участков автодорог;

в Кургане уровень воды в реке Тобол – 979 см.

Сотрудники МЧС России:

оказывают адресную помощь населению;

проводят берегоукрепление;

информируют граждан о складывающейся обстановке и необходимости превентивной эвакуации;

мониторят обстановку с помощью беспилотников.

Тюменская область:

в 17 населенных пунктах остаются подтопленными 107 жилых и 444 дачных домов, 654 приусадебных участка, 13 низководных мостов, девять участков автодорог. Эвакуированы более 3500 человек, из них 400 – в пунктах временного размещения.

Уровень воды в реке Ишим:

в районе села Ильинка снизился на 10 см и составляет 850 см;

в городе Ишиме – поднялся на 13 см и составляет 1064 см;

в районе села Абатское – прибавил 64 см.

В Ишиме и Ишимском районе продолжают отсыпать и укреплять временные земляные насыпи. На месте работают свыше 3300 специалистов и 787 единиц техники.





Ранее сообщалось, что в Тюменской области снизился уровень воды в реке Ишим.