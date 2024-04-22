Более 38 тысяч домов, дач и приусадебных участков все еще затоплены в России
Фото: скриншот видео
22 апреля пресс-служба МЧС России опубликовала последние данные о подтопленных территориях, где в данное время работают спасатели, сообщает Zakon.kz.
Оренбургская область:
- остаются подтопленными более 12 300 жилых домов и 19 700 приусадебных участков. Эвакуированы 17 800 человек.
Сотрудники МЧС России:
- дезинфицируют территории, уже обеззаражено около 10 кв. км;
- откачивают воду из населенных пунктов.
На месте работают более 2500 специалистов, 626 единиц техники и 30 плавсредств.
Курганская область:
- в восьми муниципалитетах остаются подтопленными 2188 жилых и 3405 дачных домов, пять низководных мостов и 13 участков автодорог;
- в Кургане уровень воды в реке Тобол – 979 см.
Сотрудники МЧС России:
- оказывают адресную помощь населению;
- проводят берегоукрепление;
- информируют граждан о складывающейся обстановке и необходимости превентивной эвакуации;
- мониторят обстановку с помощью беспилотников.
Тюменская область:
- в 17 населенных пунктах остаются подтопленными 107 жилых и 444 дачных домов, 654 приусадебных участка, 13 низководных мостов, девять участков автодорог. Эвакуированы более 3500 человек, из них 400 – в пунктах временного размещения.
Уровень воды в реке Ишим:
- в районе села Ильинка снизился на 10 см и составляет 850 см;
- в городе Ишиме – поднялся на 13 см и составляет 1064 см;
- в районе села Абатское – прибавил 64 см.
В Ишиме и Ишимском районе продолжают отсыпать и укреплять временные земляные насыпи. На месте работают свыше 3300 специалистов и 787 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области снизился уровень воды в реке Ишим.
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