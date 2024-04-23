Эрдоган назвал Нетаньяху Гитлером нынешнего времени
По информации Koha турецкий лидер считает, что планируемая израильскими властями оккупация сектора Газы "откроет дверь для новых оккупаций и усилит израильскую агрессию".
"Мы продолжим раскрывать правду и рассказывать об убийствах Израиля. Нам надо знать, что Гитлер нынешнего времени, Нетаньяху, и его сообщники не смогут избежать ответственности. Как бы далеко он ни бежал, мы последуем за ним", - заявил Эрдоган.
По его мнению, если исламский мир не очнется от потрясений, вызванных резней в Газе, которую называют геноцидом, он столкнется с опасностью полной утраты рефлексов.
Ранее президент Турции обвинил Израиль в расширении конфликта на Ближнем Востоке путем провокаций.
Спустя месяц после начала войны между Израилем и ХАМАС Эрдоган заявил, что отказался от общения с Нетаньяху. "Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем разговаривать. Мы списали его со счетов", - сказал он.
В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.
Полная хронология начала конфликта по ссылке.