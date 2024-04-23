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Эрдоган назвал Нетаньяху Гитлером нынешнего времени

Эрдоган назвал Нетаньяху Гитлером нынешнего времени, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 02:29 Фото: pixabay
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что израильское руководство не сможет избежать ответственности за свои преступления, сообщает Zakon.kz.

По информации Koha турецкий лидер считает, что планируемая израильскими властями оккупация сектора Газы "откроет дверь для новых оккупаций и усилит израильскую агрессию".

"Мы продолжим раскрывать правду и рассказывать об убийствах Израиля. Нам надо знать, что Гитлер нынешнего времени, Нетаньяху, и его сообщники не смогут избежать ответственности. Как бы далеко он ни бежал, мы последуем за ним", - заявил Эрдоган.

По его мнению, если исламский мир не очнется от потрясений, вызванных резней в Газе, которую называют геноцидом, он столкнется с опасностью полной утраты рефлексов.

Ранее президент Турции обвинил Израиль в расширении конфликта на Ближнем Востоке путем провокаций.

Спустя месяц после начала войны между Израилем и ХАМАС Эрдоган заявил, что отказался от общения с Нетаньяху. "Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем разговаривать. Мы списали его со счетов", - сказал он.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

Полная хронология начала конфликта по ссылке.

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