Наводнение в России: еще девять населенных пунктов отрезало от большой земли

Глава Абатского района Тюменской области Игорь Васильев заявил о том, что в регионе отрезало от большой земли девять населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, накануне он заявлял о четырех отрезанных большой водой населенных пунктах, среди них село Назарово, а также деревни Земляная, Максимова и Водолазово в Тушнолобовском сельском поселении.

"Пик паводка в нашем районе сегодня пока наблюдается в Тушнолобовском сельском поселении, там отрезано пять населенных пунктов, а всего у нас на территории района отрезанными от земли числятся девять населенных пунктов", – заявил Васильев.

Между тем министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александр Куренков доложил Владимиру Путину о прохождении паводка в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях

"В городах Орск и Оренбург уровень воды опустился ниже отметки опасного явления. В селе Илек также отмечается снижение. Данные, которые поступают с гидропостов, в сочетании с информацией о притоке воды в Ириклинское водохранилище, а также производимых сбросах, позволяют говорить о том, что волна паводка на реке Урал прошла Оренбургскую область", – отметил глава спасательного ведомства.

Оренбургская область:

в 58 населенных пунктах региона и 43 СНТ остаются подтопленными более 12 тыс. жилых домов, почти 20 тыс. приусадебных участков и 16 низководных мостов. В пунктах временного размещения находятся 625 человек, в том числе 100 детей.

Группировка МЧС России сосредоточена на ликвидации последствий ЧС, восстановлении нормальных условий жизнедеятельности населения и помощи пострадавшим.

Оценочные комиссии работают по графику, который ежедневно уточняется и доводится до населения. Подано более 400 тыс. заявлений, финансовую помощь получили более 46 тыс. человек.

К ликвидации привлечены 2582 специалиста и 618 единиц техники.

Курганская область:

волна паводка прошла город Курган и приближается к границе с Тюменской областью.

"Здесь, благодаря заблаговременно спланированным и реализованным превентивным мероприятиям, удалось избежать катастрофических последствий. Подтопленными остаются в 34 населенных пунктах и 110 СНТ более 2 тыс. жилых и почти 3,5 тыс. дачных домов, свыше 6 тыс. приусадебных участков, 6 низководных мостов и 18 участков автомобильных дорог. В 12 пунктах временного размещения находятся 676 человек, в том числе 120 детей", – доложил Александр Куренков.

Подано почти 15 тыс. заявлений, финансовую помощь получили более 1,5 тыс. человек.

К ликвидации привлечены 4754 специалиста и 1127 единиц техники.

Тюменская область:

волна паводка по реке Ишим приближается к селу Абатское. В 20 населенных пунктах подтопленными остаются 155 жилых и более 500 дачных домов, более 2,7 тыс. приусадебных участков, 13 низководных мостов и 17 участков автодорог. В пунктах временного размещения находятся 506 человек, в том числе 186 детей.

Подано более 320 заявлений об оказании материальной помощи, выплаты получили 87 семей.

К ликвидации привлечены 3490 специалистов и 746 единиц техники.

22 апреля пресс-служба МЧС России опубликовала последние данные о подтопленных территориях, где в данное время работают спасатели.

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