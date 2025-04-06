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События

Река разлилась в Акмолинской области и отрезала поселок от большой земли

поселок отрезало от большой земли, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 01:12 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астраханском районе Акмолинской области спасатели МЧС Казахстана продолжают оперативные работы в селе Старый Колутон, которое оказалось отрезанным от транспортного сообщения из-за розлива реки Колутон, сообщает Zakon.kz.

Благодаря слаженным действиям спасателей за прошедшие сутки с помощью моторных лодок были переправлены 21 человек, среди которых есть и беременные женщины.

"Ход противопаводковых работ проверил вице-министр по ЧС Рамиль Камалов. Для укрепления береговой линии и недопущения дальнейшего подтопления уложено более 1000 мешков с инертными материалами, произведена откачка 300 кубометров воды. В безопасное место отогнано 21 голов коров и порядка 100 баранов". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что в спасательных работах задействованы около 70 человек личного состава, 20 единиц спецтехники МЧС, МИО и волонтеров.

Ситуация находится под контролем МЧС. Спасательные и укрепительные мероприятия продолжаются в круглосуточном режиме.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что водитель внедорожника погиб, проигнорировав предупреждение о закрытии дороги в Акмолинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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