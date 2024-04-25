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Школьник целый месяц собирал по кусочкам разорванную купюру

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 07:29 Фото: pixabay
Школьник из Японии сложил по кусочкам разорванную купюру в 10 тыс. йен, сообщает Zakon.kz.

Японский школьник смог восстановить банкноту, разрезанную на сотни фрагментов. Об этом мальчик по имени Томо рассказал на своей странице в соцсети Х.

Проблема возникла после того, как его отец пропустил через канцелярский измельчитель конверт, в котором лежала купюра в 10 тыс. йен. Японец решил превратить свою ошибку в головоломку для сына, который любит собирать пазлы.

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 07:29

Фото: X/Tomo

Томо начал собирать купюру в феврале. Чтобы понять, какие фрагменты нужно использовать, он ориентировался на целую купюру в 10 тыс. йен. Работа заняла около месяца.

По правилам банка Японии, если целыми остались две трети купюры, ее можно обменять. При этом должен читаться уникальный идентификационный номер. Томо удалось выполнить эти критерии.

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 07:29

Фото: X/Tomo

После долгой проверки ему вручили новую банкноту того же номинала. Отец разрешил школьнику оставить деньги себе. Это чуть больше 28 тыс. тенге.

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