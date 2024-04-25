Школьник целый месяц собирал по кусочкам разорванную купюру

Школьник из Японии сложил по кусочкам разорванную купюру в 10 тыс. йен, сообщает Zakon.kz.

Японский школьник смог восстановить банкноту, разрезанную на сотни фрагментов. Об этом мальчик по имени Томо рассказал на своей странице в соцсети Х.

Проблема возникла после того, как его отец пропустил через канцелярский измельчитель конверт, в котором лежала купюра в 10 тыс. йен. Японец решил превратить свою ошибку в головоломку для сына, который любит собирать пазлы.

Фото: X/Tomo

Томо начал собирать купюру в феврале. Чтобы понять, какие фрагменты нужно использовать, он ориентировался на целую купюру в 10 тыс. йен. Работа заняла около месяца.

По правилам банка Японии, если целыми остались две трети купюры, ее можно обменять. При этом должен читаться уникальный идентификационный номер. Томо удалось выполнить эти критерии.

Фото: X/Tomo

После долгой проверки ему вручили новую банкноту того же номинала. Отец разрешил школьнику оставить деньги себе. Это чуть больше 28 тыс. тенге.

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