Школьник целый месяц собирал по кусочкам разорванную купюру
Японский школьник смог восстановить банкноту, разрезанную на сотни фрагментов. Об этом мальчик по имени Томо рассказал на своей странице в соцсети Х.
Проблема возникла после того, как его отец пропустил через канцелярский измельчитель конверт, в котором лежала купюра в 10 тыс. йен. Японец решил превратить свою ошибку в головоломку для сына, который любит собирать пазлы.
Фото: X/Tomo
Томо начал собирать купюру в феврале. Чтобы понять, какие фрагменты нужно использовать, он ориентировался на целую купюру в 10 тыс. йен. Работа заняла около месяца.
По правилам банка Японии, если целыми остались две трети купюры, ее можно обменять. При этом должен читаться уникальный идентификационный номер. Томо удалось выполнить эти критерии.
Фото: X/Tomo
После долгой проверки ему вручили новую банкноту того же номинала. Отец разрешил школьнику оставить деньги себе. Это чуть больше 28 тыс. тенге.
В Испании ученик начальной школы обнаружил ошибку в формулировке тестового вопроса.