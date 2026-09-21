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Происшествия

"Глаз собирали по кусочкам": школьника жестоко избили на юге Казахстана

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 00:57 Фото: pexels
В Таразе мать школьника, потерявшего глаз в жестокой драке, заявила о безнаказанности виновных. Пока 15-летний подросток готовится к седьмой по счету операции, перед судом предстал лишь один из участников нападения, сообщает Zakon.kz.

Как передает 21 сентября 2026 года сайт телеканал "КТК", 16-летний Дамир Сураншиев перенес шесть операций на глаз, который ему выбили в школьной драке. И теперь подростку ничего нельзя, даже элементарно перевернуться на бок.

Инцидент произошел в середине апреля в одной из гимназий Тараза. На перемене между 10-классником Дамиром и несколькими девятиклассниками произошла стычка.

Парня позвали в мужскую раздевалку на разговор, который закончился избиением и вытекшим глазом.

"У нас закончился второй урок, и мы шли на следующий. Впереди шел девятиклассник, который толкнул в плечо. В раздевалке они стали сразу бить меня. Когда я упал, уже с глазом что-то было. Чем был удар, я не видел". Дамир Сураншиев

Выбитый глаз мальчика собирали буквально по кусочкам. По словам матери, медики все как один твердят: удар был очень жестким, а последствия уже необратимы.

"В результате тяжелого удара глаз разорвался. То, что вытекло наружу, собирали, лишнее срезали, удаляли. То, что выпало, собирали, все это делали на операциях. К сожалению, теперь это инвалидность на всю жизнь", – отмечается в публикации.

По словам матери, на скамье подсудимых остался только один нападавший. Как так вышло, неизвестно.

"Я неоднократно писала, у меня телефон полный, eGov у меня полный. Я хочу, чтобы обратили внимание вышестоящие инстанции. И вот этот весь бардак. Почему проворачивают такие дела, да. Между прокуратурой и судом дело когда находилось, оказывается, что он свидетель. Если по справедливости, по закону, 106-я часть, они оба должны идти по групповой части". Зухра Каримова, мать

Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в нем участвует несовершеннолетний.

"В настоящее время по данному делу в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Жамбылской области проводится судебное разбирательство. Судебное заседание проходит в закрытом режиме в связи с участием в деле несовершеннолетнего лица". Пресс-служба Жамбылского областного суда

Пока суд идет своим чередом, Дамир вновь готовится к операции. У парня нашли осложнения, которые могут перейти уже на другой глаз.

Ранее в Талдыкоргане очевидцы сняли на видео массовые ночные разборки группы молодых людей. Происшествием заинтересовались правоохранительные органы.

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Канат Болысбек
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