Четвероклассник обнаружил ошибку в тестовом задании
Фото: pixabay
В Испании ученик начальной школы обнаружил ошибку в формулировке теста Высшего совета по оценке образования, сообщает Zakon.kz.
Четвероклассник самостоятельно внес исправление в вопрос "Почему мы не можем увидеть звезды днем?" на "Почему мы можем видеть только одну звезду днем?".
Фото: X/324cat
Учитель отправил уведомление об ошибке в вышестоящий орган.
"Поздравьте ребенка за внимательность! Он абсолютно прав. Мы принимаем это к сведению", – ответили составители вопросов.
А в США бывший учитель собрал около 100 выпускников, чтобы посмотреть на солнечное затмение. Мужчина договорился об этом со своими учениками еще в 1978 году.
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