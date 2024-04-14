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Четвероклассник обнаружил ошибку в тестовом задании

Школа, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 08:04 Фото: pixabay
В Испании ученик начальной школы обнаружил ошибку в формулировке теста Высшего совета по оценке образования, сообщает Zakon.kz.

Четвероклассник самостоятельно внес исправление в вопрос "Почему мы не можем увидеть звезды днем?" на "Почему мы можем видеть только одну звезду днем?".

Школа, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 08:04

Фото: X/324cat

Учитель отправил уведомление об ошибке в вышестоящий орган.

"Поздравьте ребенка за внимательность! Он абсолютно прав. Мы принимаем это к сведению", – ответили составители вопросов.

А в США бывший учитель собрал около 100 выпускников, чтобы посмотреть на солнечное затмение. Мужчина договорился об этом со своими учениками еще в 1978 году.

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Алия Абди
Интересное Испания
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