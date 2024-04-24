Лох-несское чудовище вновь сфотографировали в Шотландии

Туристка решила посетить озеро Лох-Несс в Шотландии, где заметила необычное существо и сочла его похожим на лох-несское чудовище. Фотографией она поделилась с иностранными СМИ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mirror, женщина отдыхала вместе с дочерью. В какой-то момент неопознанный зверь со змеиной головой появился над поверхностью воды, а затем внезапно исчез.

По словам путешественницы, ранее она скептически относилась к мифам о чудовище в озере. Однако произошедшая ситуация заставила ее поверить в его существование.

Лох-несское чудовище – персонаж шотландского фольклора и современной массовой культуры, существо, согласно популярным представлениям обитающее в озере Лох-Несс в Северо-Шотландском нагорье; часто описывается как крупное животное с длинной шеей и с одним или несколькими горбами, выступающими из воды. Представления об этом существе менялись с тех пор, как оно стало объектом мировой массовой культуры в 1933 году. Доказательством его существования считаются свидетельства "очевидцев" и ряд спорных фотографий и показаний гидролокатора.

Ранее сообщалось, что Комитет лесного и животного мира подготовил поправку в Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию". Согласно документу, выдавать разрешение на отстрел сайгаков больше не будут.