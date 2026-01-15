#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Охотник за лох-несским чудовищем сделал заявление после 52 лет поисков

Лох-несское чудовище, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 06:30 Фото: Facebook/thelochnesscentre
Натуралист Эдриан Шайн посвятил более полувека поискам знаменитого чудовища и наконец вынес вердикт, сообщает Zakon.kz.

Спустя 52 года исследований он пришел к выводу, что никакого древнего монстра в озере Лох-Несс в Шотландии нет. Об этом передает Lab Bible.

Шайн начал поиски в 1973 году, однако со временем все чаще сталкивался с рациональными объяснениями загадочных наблюдений. Один из самых показательных случаев произошел, когда исследователь принял за горб существа обычный камень.

Многие другие "свидетельства" он объяснил волнами от проходящих лодок и судов.

"Длинную шею чудовища чаще всего создает оптическая иллюзия", – считает Шайн.

Кроме того, эксперт отметил, что в Лох-Нессе слишком мало рыбы, чтобы прокормить такое крупное животное.

Несмотря на итоговый результат, 76-летний натуралист не жалеет о потраченных годах. Он признается, что получил от работы удовольствие и не исключает новых научных открытий в будущем.

Но научные открытия продолжаются в других сферах. Так. космический телескоп "Хаббл" нашел образец нового вида космических объектов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Ошибка в тексте: