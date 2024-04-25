Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мальчик научился имитировать крик чаек и выиграл чемпионат Европы

Чемпионат, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 08:14 Фото: X/ВВС
Мальчик из Великобритании выиграл чемпионат Европы по имитации крика чаек, сообщает Zakon.kz.

Девятилетний британец Купер Уоллес стал победителем чемпионата Европы по имитации крика чаек в Бельгии. Эти птицы увлекли ребенка после того, как чайка напала на него.

Соревнования традиционно проходили в бельгийском прибрежном городе Де-Панне. Купер набрал 92 балла из 100 возможных, став победителем сразу в двух категориях: среди несовершеннолетних и среди взрослых.

Каждый судья присуждал до 20 баллов, причем до пяти из них давались за внешнее и поведенческое подражание чайке. Остальные 15 баллов выдавались за имитацию крика.

"Ему удалось сымитировать несколько типов криков, и каждый из них самым впечатляющим образом напоминал настоящий крик чайки. У чаек довольно обширный репертуар звуков, начиная от сигналов тревоги и заканчивая длинными криками, которые дают понять, что они не хотят, чтобы на их территорию вторгались недоброжелатели", – заявил морской биолог и один из судей Ян Сейс.

Путь маленького чемпиона начался с инцидента, когда чайка укусила его во время поедания бутерброда с тунцом. После этого мальчишка решил стать человеком-чайкой, взяв пример с Питера Паркера и человека-паука.

"Мне кажется, что это действительно милые птицы, они мне нравятся из‑за их криков. Иногда они могут быть немного пугающими, и я все еще немного опасаюсь есть на пляже, поэтому ем в маленькой палатке", – признался Купер.

Его мама рассказала, что поначалу раздражалась увлечением сына и его пародии на чаек, но потом она заметила, насколько хорошо у него это получается. Ведь люди оборачивались на его имитации криков. Семья Уоллес узнала о чемпионате от прохожего, который услышал Купера в детском магазине и предложил принять участие.

Судья Ян Сейс рассказал, что главная цель чемпионата – изменить отношение людей к чайкам, которых жители побережий часто называют морскими крысами и недолюбливают.

А школьник из Японии сложил по кусочкам разорванную купюру в 10 тыс. йен.

Читайте также

Зоопарк
В зоопарке самку гиппопотама семь лет ошибочно считали самцом
Волосы
Украинка вошла в Книгу рекордов Гиннесса
Япония
Школьник целый месяц собирал по кусочкам разорванную купюру
Алия Абди
Бельгия Великобритания 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Следствие по делу Бишимбаева окончено
Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено
мошенничество, предупреждение, Нацбанк
В Казахстане участились случаи нового вида телефонного мошенничества
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: